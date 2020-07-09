2020-07-09T11:04:54+03:00
Общество

224 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 составляет 19 465 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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224 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.224 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 9 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 19 465 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 224 новых случая заражения Covid-19. По количеству новых случаев Нижегородская область остается на шестом месте. Опережают наш регион в этом рейтинге Москва (568), Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Ханты-Мансийский автономный округ (265) и Иркутская область (243).

- В настоящее время около 4,1 тысячи зараженных коронавирусом проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Еще около 1,5 тысяч человек сейчас находятся в больницах. В обсерваторы помещены 236 нижегородцев.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Тем не менее, в регионе сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. На сегодняшний день анализы сдали уже свыше 449 тысяч человек. Только за последние сутки тесты сдали 7,5 тысяч человек. Сейчас средний показатель тестирования за сутки составляет 14 020 человек на 100 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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