Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
По данным на 9 июля 2020 года, число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек. За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще четыре пациента с Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб Нижегородской области.
- Сейчас в больницах находятся около 1,5 тысяч нижегородцев, - говорится в сообщении. – Еще 4,1 тысяча жителей области проходят лечение амбулаторно, так как заболевание у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Оставшиеся 236 человек находятся в обсерваторах.
Одновременно с этим растет и число выздоровевших. На сегодняшний день почти 70% заразившихся жителей области уже выздоровели – 13,5 тысяч человек. За последние сутки из больниц были выписаны еще 433 нижегородца. При этом число выздоровевших за сутки вдвое превышает число заболевших.
Тем временем в Нижегородской области продолжается активное тестирование на коронавирус. Только за минувшие сутки анализы сдали 7,5 тысяч человек. При этом общее число нижегородцев, прошедших тестирование, достигло 449 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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