2020-07-09T13:11:15+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек

За последние сутки от Covid-19 скончались еще четыре нижегородца
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 9 июля 2020 года, число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек. За последние сутки в нижегородских больницах скончались еще четыре пациента с Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб Нижегородской области.

- Сейчас в больницах находятся около 1,5 тысяч нижегородцев, - говорится в сообщении. – Еще 4,1 тысяча жителей области проходят лечение амбулаторно, так как заболевание у них протекает в легкой форме или бессимптомно. Оставшиеся 236 человек находятся в обсерваторах.

Одновременно с этим растет и число выздоровевших. На сегодняшний день почти 70% заразившихся жителей области уже выздоровели – 13,5 тысяч человек. За последние сутки из больниц были выписаны еще 433 нижегородца. При этом число выздоровевших за сутки вдвое превышает число заболевших.

Тем временем в Нижегородской области продолжается активное тестирование на коронавирус. Только за минувшие сутки анализы сдали 7,5 тысяч человек. При этом общее число нижегородцев, прошедших тестирование, достигло 449 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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