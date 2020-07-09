Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели

9 Июль 2020 2020-07-09T11:52:29+03:00

За сутки из больниц были выписаны 433 человека

Изменить размер текста: A A

По данным на 9 июля 2020 года, общее число выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области достигло 13,5 тысяч человек. Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 433 человека. Таким образом, 69,4% всех заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели.

- Сейчас 4,1 тысяча жителей Нижегородской области проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении. – Около 1,5 тысяч нижегородцев сейчас находятся в больницах. Еще 236 человек содержатся в обсерваторах.

Напомним, за минувши сутки на территории Нижегородской области было выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 достигло 19 465 человек. По данным регионального оперативного штаба, число выписанных из больниц пациентов почти вдвое выше, чем число новых заболевших.

Тем временем в регионе продолжается активное тестирование на коронавирус. Только за минувшие сутки анализы сдали 7,5 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU