232 брака заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности

8 Июль 2020 2020-07-08T16:48:32+03:00

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8 июля 2020 года, в День семьи, любви и верности, жители Нижегородской области 232 пары. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

За лето пожениться планируют еще 4500 пар, а всего за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано 5167 браков.

Пандемия внесла определенные коррективы в работу ЗАГСов, но сейчас, по словам Красновой, отделы работают в штатном режиме. Только с соблюдением требуемых санитарных норм. Напомним, недавно были внесены изменение в Указ губернатора "О режиме повышенной готовности", которые разрешили ЗАГСам вернуться к регистрации браков в торжественной обстановке. Правда, молодожены и гости должны быть в масках и перчатках, да и гостей на церемонию регистрации не допускается больше 10. А в маленьких помещениях – и того меньше (1 человек на один квадратный метр площади).

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ИСТОЧНИК KP.RU