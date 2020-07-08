Нижегородским магазинам разрешено продолжить работу

8 Июль 2020 2020-07-08T13:37:01+03:00

Открыться могут любые торговые точки, но с соблюдением некоторых условий

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», которые разрешают открыться торговым точкам.

Как сообщил он на своей странице в Инстраграме 7 июля, «сегодня внесены изменения в указ, могут открыться все магазины». Но, подчеркнул губернатор, зоны продаж и входы должны быть оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.

Продолжить работу могут все магазины независимо от размеров, а также торговые точки в ТЦ и ТРЦ.

Ранее сообщалось, что покупателям разрешили примерять обувь.

— С сегодняшнего дня примерка обуви разрешена, — написал глава региона в Instagram.

Запрет на примерку одежды пока остается в силе.

Напомним, 8 июля стало известно о 217 новых заболевших.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU