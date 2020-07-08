Нижегородским магазинам разрешено продолжить работу
Губернатор Нижегородской области внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», которые разрешают открыться торговым точкам.
Как сообщил он на своей странице в Инстраграме 7 июля, «сегодня внесены изменения в указ, могут открыться все магазины». Но, подчеркнул губернатор, зоны продаж и входы должны быть оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.
Продолжить работу могут все магазины независимо от размеров, а также торговые точки в ТЦ и ТРЦ.
Ранее сообщалось, что покупателям разрешили примерять обувь.
— С сегодняшнего дня примерка обуви разрешена, — написал глава региона в Instagram.
Запрет на примерку одежды пока остается в силе.
Напомним, 8 июля стало известно о 217 новых заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU