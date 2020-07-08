Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 8 июля 2020 года: Выявлено 217 новых случаев заражения

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижегородской области снова преодолела планку в 200 человек в сутки – если накануне, 7 июля, было выявлено 198 новых случаев заболевания, то 8 июля стало известно о 217 новых заболевших. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 19 241 человек. При этом почти 68%, или 13 083 человека из них уже выздоровели. Только за последние сутки в регионе были выписаны 383 человека.

Около четырех тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек находятся в больницах, еще 234 человека остаются в обсерваторах.

Тесты на коронавирус сдали уже 441 557 нижегородцев. Охват тестирования составляет 212,1 теста на 100 тысяч человек.

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