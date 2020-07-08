2020-07-08T11:25:45+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июля 2020 года выросло до 275 человек

Кроме того, выявлено 217 новых случаев заражения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Число пациентов, умерших от коронавирусной инфекции в Нижегородской области, по данным на среду, 8 июля 2020 года, увеличилось до 275 человек. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за прошедшие сутки коронавирус был впервые выявлен у 217 человек. Общее количество заболевших теперь составляет 19 241 человек, из них около 68% уже выздоровели.

- Около четырех тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Еще полторы тысячи человек находятся в больницах. Кроме того, 234 человека остаются в обсерваторах, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, несмотря на в целом позитивные тенденции, нижегородцы опасаются возвращения режима полной самоизоляции. Но губернатор Глеб Никитин заверил, что пока таких планов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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