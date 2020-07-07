Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июля 2020 года: В трех районах города не выявлено новых случаев заболевания

7 Июль 2020 2020-07-07T14:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 7 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 19 024 человека. За минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 198 человек. При этом в трех районах Нижнего Новгорода новых случаев не зарегистрировано: Московском, Приокском и Советском районах.

- Наибольшее число заболевших по-прежнему насчитывается в Автозаводском районе – 2 195 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте Ленинский район – 1475 заболевших. Чуть-чуть от него отстает Канавинский район – 1415 пациентов с Covid-19. Меньше всего заболевших в Приокском районе – 490 человек.

По данным регионального оперативного штаба, почти половина всех заболевших в Нижегородской области проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 135 человек.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. На сегодняшний день карантин сохраняется только в одном населенном пункте – Дивееве.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 2109

Ленинский – 1475

Канавинский – 1415

Сормовский – 1004

Советский – 963

Московский – 864

Нижегородский – 815

Приокский – 490

ИСТОЧНИК KP.RU