Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июля 2020 года: В трех районах города не выявлено новых случаев заболевания
По данным на 7 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 19 024 человека. За минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 198 человек. При этом в трех районах Нижнего Новгорода новых случаев не зарегистрировано: Московском, Приокском и Советском районах.
- Наибольшее число заболевших по-прежнему насчитывается в Автозаводском районе – 2 195 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте Ленинский район – 1475 заболевших. Чуть-чуть от него отстает Канавинский район – 1415 пациентов с Covid-19. Меньше всего заболевших в Приокском районе – 490 человек.
По данным регионального оперативного штаба, почти половина всех заболевших в Нижегородской области проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 135 человек.
Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. На сегодняшний день карантин сохраняется только в одном населенном пункте – Дивееве.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 2109
Ленинский – 1475
Канавинский – 1415
Сормовский – 1004
Советский – 963
Московский – 864
Нижегородский – 815
Приокский – 490
ИСТОЧНИК KP.RU
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