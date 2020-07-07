198 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По данным на 7 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 19 024 человека. За минувшие сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заражения. По числу новых случаев Нижегородская область находится на шестом месте в стране. Опережают нас в этом списке Москва (629 человек), Ханты-Мансийский автономный округ (283 человека), Санкт-Петербург (278 человек), Иркутская область (245 человек) и Свердловская область (226 человек).

- Около 4,5 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме, - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области. – В больницах сейчас находятся чуть больше полутора тысяч человек. За минувшие сутки были выписаны 340 человек. Таким образом, свыше 66% всех заразившихся коронавирусом, уже выздоровели.

Несмотря на заметное снижение уровня заболеваемости коронавирусом, в Нижегородской области сохраняются высокие объемы тестирования на Covid-19. За последние сутки анализы сдали 6,6 тысяч человек. Всего с начала пандемии были проверены свыше 434 тысяч нижегородцев.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин сейчас сохраняется только в Дивееве.

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