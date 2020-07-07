Трое нижегородцев за сутки скончались от коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T12:11:40+03:00

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По данным на 7 июля 2020 года, общее число жертв коронавируса в Нижегородской области достигло 271 человека. Только за минувшие сутки от опасной инфекции в больницах скончались три человека. Таковы данные регионального оперативного штаба.

- В большинстве случаев течение болезни у погибших осложнялось хроническими заболеваниями, - ранее комментировал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, за последние сутки в регионе было выявлено 198 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число зараженных перевалило за 19 тысяч человек. По числу новых случаев регион находится на шестом месте.

- На сегодняшний день 67% всех заразившихся коронавирусом уже выписаны из больниц, - говорится в сообщении. – Общее число выздоровевших составляет 12 700 человек. Только за сутки были выписаны 340 человек с отрицательными результатами анализов.

Несмотря на снижение числа новых случаев заболевания, в Нижегородской области сохраняются высокие объемы тестирования на коронавирус. На сегодняшний день анализы сдали свыше 434 тысяч нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU