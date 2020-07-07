За сутки из больниц выписали 340 нижегородцев, переболевших коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T11:33:46+03:00

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Отличная новость для всех, кто следит за статистикой заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области – за последние сутки из больниц был выписаны еще 340 нижегородцев, переболевших Covid-19. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе составило 12 700 человек. Это почти 67% всех заразившихся коронавирусом.

- Сейчас около 4,5 тысяч нижегородцев проходят лечением амбулаторно, так как заболевание у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в региональном правительстве. – Еще 1,5 тысячи пациентов находятся в нижегородских больницах. В обсерваторах содержатся 234 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных опасной инфекцией достигло 19 024 человек. По количеству новых случаев Нижегородская область располагается на шестом месте. В лидерах по-прежнему Москва (629), Ханты-Мансийский автономный округ (283) и Санкт-Петербург (278).

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ИСТОЧНИК KP.RU