Глава администрации Дзержинска Иван Носков прокомментировал взрыв газа в промзоне города

6 Июль 2020 2020-07-06T20:05:17+03:00

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Глава Администрации Дзержинска Иван Носков прокомментировал взрыв газопровода в пригороде Дзержинска.

"Информация о падении легкомоторного самолета в районе Игумновского шоссе в пригороде Дзержинска не подтвердилась, - написал он в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. - На месте вероятного происшествия работали отряды МЧС, которые в режиме реального времени докладывали мне обстановку. На месте выяснилось, что причиной взрыва стал не упавший самолет, а резкое падение давления газа в газопроводе, которое привело к взрыву. Пострадавших нет, взрыв произошёл вдали от населённых пунктов. На данный момент заглушки на газопроводе закрыты, для населения и предприятий подача газа проводится в обычном режиме. Опасности для населения нет. Эксперты работают на месте аварии".

Позднее Иван Носков дополнил информацию сообщением о том, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода, взрыва не был, был хлопок без возгорания. На месте происшествия работают 27 человек, 8 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Дзержинска упал легкомоторный самолет. Впоследствии информация не подтвердилась, хлопок, который слышали очевидцы, оказался взрывом газопровода (взрыв без возгорания).

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ИСТОЧНИК KP.RU