2020-07-06T18:43:34+03:00
Происшествия

«Самолет не падал, но взорвался газопровод»: Стало известно, что на самом деле произошло под Дзержинском

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Самолет не падал, но взорвался газопровод»: Стало известно, что на самом деле произошло под Дзержинском. Фото: "Подслушано Дзержинск"«Самолет не падал, но взорвался газопровод»: Стало известно, что на самом деле произошло под Дзержинском. Фото: "Подслушано Дзержинск"
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Предположительное падение под Дзержинском легкомоторного самолета на самом деле оказалось взрывом газопровода. Инцидент произошел неподалеку от здания №7Г по Игумновскому шоссе.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас специалисты рассчитывают, будет ли производиться отключение. И если да, то сколько абонентов под него попадут, - сообщил источник «Комсомольской прады» - Нижний Новгород».

Напомним, изначально была версия о том, что в районе Игумновского шоссе упал самолет Ан-2. Все экстренные службы выехали на местность, чтобы найти его, но так ничего и не обнаружили. А некоторое время спустя выяснилось, что проблема заключалась в газопроводе.

Между тем, в социальных сетях появляются видеозаписи инцидента. Местные жители эмоционально обсуждают случившееся.

- Просто громыхнул взрыв, очень страшно! И так высоко, выше проводов! Один раз громыхнуло, второй, третий, я говорю: «Бежим!», - рассказывают очевидцы происшествия.

ЧП под Дзержинском.Видео: "Типичный Нижний Новгород"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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