Экстренное предупреждение от МЧС: На Нижний Новгород надвигается аномальная жара

6 Июль 2020 2020-07-06T12:00:39+03:00

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Аномальная жара ожидается в Нижегородской области в ближайшие несколько дней. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», воздух прогреется до +34 градусов, из-за чего в регионе объявлено экстренное предупреждение.

В связи с такой погодой повышается вероятность ЧС не выше муниципального уровня – не исключено возникновение природных пожаров. Также прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам надевать светлую хлопковую одежду и головные уборы, не оставлять детей в припаркованных машинах, а также сократить продолжительность пребывания на открытом солнце.

В такую жару необходимо быть осторожными на воде и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, не посещать леса.

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, - советуют спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU