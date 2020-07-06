2020-07-06T08:42:06+03:00
Общество

Жара до +34 придет в Нижний Новгород на этой неделе

Самым теплым днем станет среда
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Настоящая летняя жара пришла в Нижний Новгород еще на прошлой неделе – жители моментально атаковали местные пляжи, парки и набережные. Синоптики обещают: такая погода продержится как минимум еще несколько дней. Рассказываем, каковы их прогнозы.

Итак, в понедельник, 6 июля, с самого утра воздух прогреется до +26 градусов. Небо будет облачным с прояснениям. К обеду столбики термометров поднимутся до +29, а вот ветра практически не будет, из-за чего по ощущениям на улице будет больше +30. В ночь на вторник ожидается до +22 градусов и ясное небо.

7 июля солнца будет больше. Никаких облаков и туч – только жара до +32. Из-за теплого и тихого юго-восточного ветра температура воздуха снова будет ощущаться на три-четыре градуса выше действительных значений.

Среда, 8 июля, станет самым жарким днем на этой неделе. Синоптики прогнозируют до +34 градусов днем и до +26 ночью. При этом воздух прогреется до +32 уже с самого утра. Ветер так и будет дуть с юго-востока и уже в первой половине дня усилится до шести метров в секунду.

Четверг, 9 июля, будет пасмурным. Но жара от этого не спадет – столбики термометров покажут в районе +30 градусов в дневное время и около +20 ночью. Дождя не ожидается.

В пятницу, 10 июля, синоптики обещают небольшое похолодание. Утром температура воздух составит +20 градусов, а в обед прогреется лишь до +23. Небо останется пасмурным, а осадков не будет. Ветер сменит направление на западное.

Выходные также будут достаточно теплыми – воздух прогреется до +25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда запустят все поезда "Стриж" Москва - Нижний Новгород
100 тысяч квадратных метров дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода
Пьяный 33-летний мужчина утонул в озере на Щелоковском хуторе в минувшие выходные
Ольга Щетинина: «Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны»
Нижний Новгород снова признан самым безопасным городом России
В Нижегородской области завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году
Экстренное предупреждение от МЧС: На Нижний Новгород надвигается аномальная жара
«Яблоко» и «Новые люди» определились с кандидатами в думу Нижнего Новгорода
От коронавируса вылечились уже более 12,3 тысячи жителей Нижегородской области
Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса
Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода
Нижегородская детская школа искусств №1 получила более семи миллионов рублей на новые инструменты
Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»