Жара до +34 придет в Нижний Новгород на этой неделе

6 Июль 2020 2020-07-06T08:42:06+03:00

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Настоящая летняя жара пришла в Нижний Новгород еще на прошлой неделе – жители моментально атаковали местные пляжи, парки и набережные. Синоптики обещают: такая погода продержится как минимум еще несколько дней. Рассказываем, каковы их прогнозы.

Итак, в понедельник, 6 июля, с самого утра воздух прогреется до +26 градусов. Небо будет облачным с прояснениям. К обеду столбики термометров поднимутся до +29, а вот ветра практически не будет, из-за чего по ощущениям на улице будет больше +30. В ночь на вторник ожидается до +22 градусов и ясное небо.

7 июля солнца будет больше. Никаких облаков и туч – только жара до +32. Из-за теплого и тихого юго-восточного ветра температура воздуха снова будет ощущаться на три-четыре градуса выше действительных значений.

Среда, 8 июля, станет самым жарким днем на этой неделе. Синоптики прогнозируют до +34 градусов днем и до +26 ночью. При этом воздух прогреется до +32 уже с самого утра. Ветер так и будет дуть с юго-востока и уже в первой половине дня усилится до шести метров в секунду.

Четверг, 9 июля, будет пасмурным. Но жара от этого не спадет – столбики термометров покажут в районе +30 градусов в дневное время и около +20 ночью. Дождя не ожидается.

В пятницу, 10 июля, синоптики обещают небольшое похолодание. Утром температура воздух составит +20 градусов, а в обед прогреется лишь до +23. Небо останется пасмурным, а осадков не будет. Ветер сменит направление на западное.

Выходные также будут достаточно теплыми – воздух прогреется до +25.

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ИСТОЧНИК KP.RU