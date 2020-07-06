Более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T10:16:19+03:00

22 из них находятся в приволжской столице

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33 дежурные группы в детских садах Нижегородской области закрыты на карантин из-за коронавируса. При этом 22 группы находятся в приволжской столице, остальные – в районах и городских округах. Такие данные представил на своей странице в «Инстаграм» министр образования региона Сергей Злобин.

При этом 15 муниципалитетов уже приняли решение об открытии детских садов в режиме свободного посещения. Речь идет о 143 детских садах – сейчас они работают в обычном летнем режиме.

- В остальных территориях - дежурные группы. В 861 детском саду 2 874 дежурные группы. В дежурных группах 32 426 детей, - написал Злобин.

Напомним, три дня назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что уже в ближайшее время начнут открываться детские санатории.

- Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе те, что оказывают реабилитационную помощь. Но, разумеется, и госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой, - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU