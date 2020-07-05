2020-07-05T14:56:05+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июля 2020 года: Число заболевших на Автозаводе перевалило за две тысячи

Вслед за Автозаводом идут Ленинский и Канавинский районы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 18 614 человек. Почти половина из них – 8 926 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода.

- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде фиксируется на территории Автозаводского района, - говорится в сообщении регионального правительства. – Здесь число зараженных составляет уже 2013 человек. На втором месте находится Ленинский район – 1442 пациента с Covid-19. Третье место занимает Канавинский район – 1399 человек. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе – 486 человек.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области выявлено 217 новых случаев заражения. Общее число зараженных в регионе составляет 18 614 человек. Свыше 66% всех заразившихся коронавирусом уже выздоровели. Только за последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов был выписан 121 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Бору выключили холодную и горячую воду
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июля 2020 года: Число заболевших на Автозаводе перевалило за две тысячи
Евгений Семенов: «Голосование по поправкам к Конституции превратилось во всероссийский референдум доверия Путину»
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 263 человек
Александр Егоров: «Результаты голосования в Нижегородской области по поправкам к Конституции укрепляют позиции губернатора»
Наталья Назарова: «Благополучие граждан – это общенациональный приоритет на всё обозримое будущее
Свыше 12,2 тысяч нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели
В Нижегородской области начался набор участников для проекта «Кадры будущего для региона»
Более 15 тысяч жителей Балахны остались без холодной воды 4 июля
Снова грозы: МЧС предупреждает нижегородцев о грядущем ненастье
Горячая линия по вопросам трудоустройства пройдет в Нижегородской области
Рис, лук и морковь подешевели в Нижегородской области
Корпорация развития Нижегородской области подписала меморандум о намерениях с сингапурской компанией
Еще пять человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Дзержинскому подростку придется ответить перед законом за траты денег с найденной карточки
Умер начальник Нижегородского кадетского корпуса Сергей Лузин
Сильная жара ожидает нижегородцев 4 июля