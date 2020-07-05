Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 5 июля 2020 года: Число заболевших на Автозаводе перевалило за две тысячи

5 Июль 2020 2020-07-05T14:56:05+03:00

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По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 18 614 человек. Почти половина из них – 8 926 человек – проживают на территории самого Нижнего Новгорода.

- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде фиксируется на территории Автозаводского района, - говорится в сообщении регионального правительства. – Здесь число зараженных составляет уже 2013 человек. На втором месте находится Ленинский район – 1442 пациента с Covid-19. Третье место занимает Канавинский район – 1399 человек. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе – 486 человек.

Напомним, за минувшие сутки на территории Нижегородской области выявлено 217 новых случаев заражения. Общее число зараженных в регионе составляет 18 614 человек. Свыше 66% всех заразившихся коронавирусом уже выздоровели. Только за последние сутки из нижегородских больниц с отрицательными результатами анализов был выписан 121 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU