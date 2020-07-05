Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 18 614 человек. При этом почти половина из них – 8 926 человек - проживают в самом Нижнем Новгороде. Оставшиеся 9 688 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области.

- Наибольшее число зараженных по-прежнему в Дзержинске – 1 358 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте находится Павловский район – 1 358 пациентов с Covid-19. И, наконец, замыкает тройку лидеров печального рейтинга Бор – 679 заразившихся. Также высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в Кстовском, Богородском, Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах.

Между тем, за последние сутки в 29 районах Нижегородской области не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе выявлено 217 новых случаев заболевания. По этому показателю регион находится на седьмом месте в стране.

К слову, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин из-за коронавируса сохраняется только в Дивеевском районе. Несколько дней назад карантин был снят в Павлове и Кулебаках.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 209

3. Арзамасский – 62

4. Балахнинский – 228

5. Богородский – 482

6. Большеболдинский – 64

7. Большемурашкинский – 18

8. г.о.г. Бор – 679

9. Бутурлинский – 33

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 24

12. Вачский – 116

13. Ветлужский – 7

14. Вознесенский – 43

15. Володарский – 275

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 68

18. Выксунский – 137

19. Гагинский – 40

20. Городецкий – 242

21. Д.Константиновский – 68

22. Дзержинск – 1358

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 28

25. Ковернинский – 38

26. Краснобаковский – 28

27. Краснооктябрьский – 200

28. Кстовский – 559

29. Кулебакский – 432

30. Лукояновский – 80

31. Лысковский – 177

32. Навашинский – 237

33. Павловский – 1070

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 137

37. Починковский – 201

38. Семеновский – 447

39. Сергачский – 273

40. Сеченовский – 73

41. Сокольский – 22

42. Сосновский – 189

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 54

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 27

48. Шарангский – 20

49. Шатковский – 268

50. Шахунский – 183