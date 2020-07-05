Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 5 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 18 614 человек. При этом почти половина из них – 8 926 человек - проживают в самом Нижнем Новгороде. Оставшиеся 9 688 человек распределены по районам и городским округам Нижегородской области.
- Наибольшее число зараженных по-прежнему в Дзержинске – 1 358 человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте находится Павловский район – 1 358 пациентов с Covid-19. И, наконец, замыкает тройку лидеров печального рейтинга Бор – 679 заразившихся. Также высокая заболеваемость коронавирусом фиксируется в Кстовском, Богородском, Семеновском, Кулебакском и Дивеевском районах.
Между тем, за последние сутки в 29 районах Нижегородской области не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе выявлено 217 новых случаев заболевания. По этому показателю регион находится на седьмом месте в стране.
К слову, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин из-за коронавируса сохраняется только в Дивеевском районе. Несколько дней назад карантин был снят в Павлове и Кулебаках.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 209
3. Арзамасский – 62
4. Балахнинский – 228
5. Богородский – 482
6. Большеболдинский – 64
7. Большемурашкинский – 18
8. г.о.г. Бор – 679
9. Бутурлинский – 33
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 24
12. Вачский – 116
13. Ветлужский – 7
14. Вознесенский – 43
15. Володарский – 275
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 68
18. Выксунский – 137
19. Гагинский – 40
20. Городецкий – 242
21. Д.Константиновский – 68
22. Дзержинск – 1358
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 28
25. Ковернинский – 38
26. Краснобаковский – 28
27. Краснооктябрьский – 200
28. Кстовский – 559
29. Кулебакский – 432
30. Лукояновский – 80
31. Лысковский – 177
32. Навашинский – 237
33. Павловский – 1070
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 137
37. Починковский – 201
38. Семеновский – 447
39. Сергачский – 273
40. Сеченовский – 73
41. Сокольский – 22
42. Сосновский – 189
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 54
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 27
48. Шарангский – 20
49. Шатковский – 268
50. Шахунский – 183
ИСТОЧНИК KP.RU
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