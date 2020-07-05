Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 263 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T12:17:34+03:00

За минувшие сутки в нижегородских больницах от Covid-19 скончались четыре человека

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Не обошлось сегодня и без печальных новостей – за минувшие сутки от Covid-19 в нижегородских больницах скончались еще четыре человека. По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных достигло 263 человек.

- На сегодняшний день в больницах находится около 1,5 тысяч человек, - говорится в сообщении регионального правительства. – При этом свыше 4,5 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно.

К слову, свыше 66% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели. За последние сутки 121 человек был выписан из больниц с отрицательными результатами анализов. Таким образом, общее число выздоровевших в Нижегородской области составляет 12,2 тысячи человек.

Между тем, в Нижегородской области продолжается активное тестирование на коронавирус. Только за последние сутки анализы сдали свыше 6,5 тысяч нижегородцев. Всего тесты на коронавирус в регионе сдали свыше 422 тысяч человек.

Что касается новых заболевших, то за последние сутки в регионе было выявлено 217 новых случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU