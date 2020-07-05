2020-07-05T10:55:19+03:00
Общество

217 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе достигло 18 614 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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217 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.217 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 5 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло 18 614 человек. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 217 нижегородцев.

По числу новых случаев заражения Нижегородская область находится на седьмом месте в стране. Лидируют в этом списке по-прежнему Москва (650 человек), Московская область (287 человек) и Санкт-Петербург (275 человек).

- На сегодняшний день около 4,5 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или с легкими симптомами, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. – Вместе с тем, свыше 1,5 тысяч человек сейчас находятся в больницах. Еще 235 человек содержатся в обсерваторах.

Несмотря, на небольшое снижение числа заболевших в Нижегородской области, объемы тестирования на коронавирус сохраняются на высоком уровне. На сегодняшний день анализы сдали уже свыше 422 тысяч нижегородцев. Только за минувшие сутки тестирование прошли 6,2 тысячи человек. В среднем охват за неделю составил 203,9 теста на сто тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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