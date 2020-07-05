2020-07-05T11:25:42+03:00
Общество

Свыше 12,2 тысяч нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели

Только за минувшие сутки из больниц был выписан 121 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 5 июля 2020 года, свыше 66% всех заразившихся коронавирусом в Нижегородской области уже выписаны из больниц. Общее число выздоровевших составляет 12 272 нижегородца. Только за последние сутки с отрицательными результатами анализов был выписан 121 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Около 4,5 тысяч человек в регионе сейчас проходят лечение амбулаторно. Течение болезни у них протекает бессимптомно или с легкими симптомами, - говорится в сообщении правительства. – В больницах сейчас находятся около 1,5 тысяч нижегородцев. Еще 235 человек содержатся в обсерваторах.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 217 новых случаев заражения. Общее число зараженных, по данным на 5 июля 2020 года, составляет 18 614 человек.

Одновременно с этим в Нижегородской области продолжают проводить большие объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки анализы стали 6 248 жителей региона. Наибольшие объемы тестирования сейчас проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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