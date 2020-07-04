2020-07-04T11:49:03+03:00
Общество

Еще пять человек скончались от коронавируса в Нижегородской области

Общее количество умерших увеличилось до 259 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Еще пять жертв коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области по данным на утро субботы, 4 июля 2020 года. Таким образом, общее количество умерших от Covid-19 в регионе увеличилось до 259 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Стопкоронавирус.рф.

Напомним, у большинства умерших от коронавируса пациентов течение болезни осложнялось различными хроническими заболеваниями.

Напомним также, за последние сутки также было выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе составило 18 397 человек. При этом более 66% из них уже выздоровели и были выписаны. Нижегородская область находится на четвертом месте по стране по количеству выписанных пациентов за сутки.

В больницах в настоящее время находятся около 1,5 тысячи человек. Еще около 4,5 тысячи человек остаются на амбулаторном лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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