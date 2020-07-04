225 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Еще 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Нижегородской области по данным на утро субботы, 4 июля 2020 года. Таким образом, общее количество заболевших достигло 18 397 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом в больницах находятся лишь около 1,5 тысячи заболевших. Около 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. Еще 234 человека находятся в обсерваторах.

Тесты на коронавирус сдали уже 416 624 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования составляет 13 007 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки тесты сдали 7449 человек.

Отмечается также, что более 66% от общего числа заболевших уже выздоровели от коронавирусной инфекции и были выписаны. Только за последние сутки выздоровели 294 человека.