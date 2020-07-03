2020-07-03T11:58:26+03:00
Общество

Свыше 65% нижегородцев, заболевших коронавирусом, уже выздоровели

За сутки из больниц в Нижегородской области были выписаны 246 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Общее число выздоровевших от коронавируса в Нижегородской области составило 11 857 человек. Это свыше 65% от числа всех заразившихся Covid-19. Только за минувшие сутки из больниц были выписаны 246 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Около 4,6 тысяч нижегородцев сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - говорится в сообщении регионального правительства. – Еще 1,5 тысяч человек находятся в больницах. 237 человек помещены в обсерваторы.

Напомним, по данным на 3 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 18 172 человека. Только за минувшие сутки опасная инфекция выявлена у 229 человек.

Тем временем в регионе сохраняется высокий уровень тестирования. На сегодняшний день тесты на коронавирус сдали уже свыше 409 тысяч нижегородцев. Только за минувшие сутки было проведено тестирование 6 135 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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