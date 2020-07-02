3 июля 2020 года в Нижегородской области стартует основной период единого государственного экзамена
В пятницу, 3 июля 2020 года, в Нижегородской области стартует основной период единого государственного экзамена. В этом году из-за пандемии особое внимание будет уделяться не только собственно экзаменационным заданиям, но и максимально четкому соблюдению всех санитарных предписаний Роспотребнадзора.
В 2020 году ЕГЭ проводится как вступительные экзамены в вузы.
Единый государственный экзамен начнется в 76 пунктах проведения экзамена. 3 июля 3166 выпускников сдадут первый ЕГЭ по информатике и ИКТ, географии, литературе.
Единый государственный экзамен будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В частности, как сообщалось ранее, на входе ученикам замерят температуру, а помещения, в которых сдаются экзамены, продезинфицируют. Кроме того, ученики будут сидеть на расстоянии полутора метров друг от друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU