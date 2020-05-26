2020-05-26T14:26:43+03:00
Общество

Расписание ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Мы собрали для вас полное расписание вступительных экзаменов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Расписание ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020: когда пройдут экзамены по предметам.Расписание ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020: когда пройдут экзамены по предметам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Самый необычный учебный год завершился, и теперь перед выпускниками и их родителями встал самый главный насущный вопрос – сдача вступительных экзаменов. После многочисленных разговоров о переносе экзаменов, стали, наконец, известны конкретные сроки. Публикуем полное расписание ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020.

- Первым днем экзаменов станет 3 июля, - рассказали в Рособрнадзоре. – В этот день выпускники будут сдавать сразу три предмета: географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля одиннадцатиклассники будут сдавать русский язык. Чтобы избежать скопления людей, экзамен будет разделен на два дня. Завершающим экзаменом станет иностранный язык. 22 и 23 июля пройдет устная часть иностранного языка.

Вместе с тем, расписанием ЕГЭ в Нижнем Новгороде 2020 предусмотрены резервные дни для сдачи экзамена. 24 июля – это резервный день для всех предметов, кроме русского и иностранного языков, а 25 июля – резервный день по всем предметам.

- Однако тем, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзамене в июле, не стоит отчаиваться, - предупредили в Рособрнадзоре. – Специально для них предусмотрен дополнительный период в августе. 3 августа состоится экзамен по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. 5 августа состоится экзамен по русскому языку. На 7 августа запланирован ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. А вот 8 августа станет резервным днем для сдачи экзамена по всем предметам.

Напомним, ранее стало известно, когда и как пройдет ЕГЭ в Нижнем Новгороде. По данным регионального министерства образования, на входе у всех выпускников будут измерять температуру бесконтактным способом. А в учебных аудиториях они будут сидеть на расстоянии полутора метров друг от друга. В помещении будет предварительно проведена вся необходимая дезинфекция.

КОНКРЕТНО

Когда будут сдавать ЕГЭ в Нижнем Новгороде?

• 6 и 7 июля – русский язык

• 10 июля – профильная математика

• 13 июля – история и физика

• 16 июля – обществознание и химия

• 20 июля – биология и письменная часть по иностранным языкам

• 22 и 23 июля – устная часть по иностранным языкам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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