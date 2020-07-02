2020-07-02T12:59:21+03:00
Общество

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91%

Общероссийское голосование проводилось 1 июля
Юлия ИСАЕВА
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Явка избирателей на голосование по поправкам в Конституцию России в Нижегородской области составила 73,91% от общего числа голосующих. По словам председателя облизбиркома Маргариты Красилевской, 1 июля в регионе работали более 2,1 тысячи постоянных и 11 временных избирательных участков.

Свой выбор в общероссийский день голосования сделали 1 904 686 нижегородцев. При этом почти 80% из них поддержали изменения в основной закон государства.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса во все дни голосования, которое проводилось в Нижегородской области с 25 июня по 1 июля, были предприняты все необходимые меры по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19. Всем избирателям измеряли температуру и выдавали перчатки, маски и одноразовые ручки.

В дистанционном голосовании приняли участие более 128,5 тысячи жителей Нижегородской области. Почти 60% из них одобрили поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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