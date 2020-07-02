Почти 80% жителей Нижегородской области одобрили поправки в Конституцию РФ

1 июля 2020 года в России прошло народное голосование по изменениям в Конституцию. Подавляющее большинство жителей страны поддержали предложенные поправки. Нижегородцы тоже не стали исключением.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, ЗА то, чтобы внести изменения в основной закон государства, проголосовали 79,31% жителей Нижегородской области. Еще 20,16% высказались против.

Число участников голосования, включенных в соответствующий список на момент закрытия избирательных участков, в нашем регионе составило 2 576 933 человека. За день им было выдано свыше 1,9 миллиона бюллетеней, 10 тысяч из которых в итоге оказались недействительными.

Напомним, голосование завершилось 1 июля в 20:00. Все избирательные участки, которые функционировали на территории Нижегородской области, закрылись без нарушений. По словам главы облизбиркома Маргариты Красилевской, некоторые обращения от граждан поступали, но указанные нарушения в ходе проверок не подтвердились.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Нижегородцы, как это уже не раз было в истории, показали свое неравнодушие к судьбе страны. Спасибо каждому, кто пришел отдать свой голос или сделал это дистанционно. Мне хочется поблагодарить сотрудников избирательных комиссий, наблюдателей, правоохранителей. Всех, кто в этот день работал над тем, чтобы голосование было максимально честным, комфортным и безопасным. Даже в этот сложный период все удалось организовать на самом высоком уровне. Уникальным опытом стало проведение дистанционного электронного голосования. Обязательно будем использовать его в дальнейшем.

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