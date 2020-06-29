Проверку соблюдения графика вывоза мусора проверили на Бору

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:15:53+03:00

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29 июня 2020 года специалисты Государственной жилищной инспекции проверили соблюдение графика вывоза мусора и содержание контейнерных площадок в поселке Неклюдово и микрорайоне Красногорка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации источника, с середины мая оттуда неоднократно поступали обращения от жителей с жалобами на несоблюдение графика вывоза мусора, переполнение контейнеров, а также на то, что в течение долгого времени не вывозится крупногабаритный мусор. В рамках обследований нарушения подтвердились. В отношении регионального оператора было возбуждено 2 административных дела.

«Сегодняшний рейд показал, что ситуация в целом удовлетворительная. Мы видим, что баки на контейнерных площадках пусты. Но содержание самих мест накоплений не идеальное. Данный вопрос относится к полномочиям администрации района. В ее адрес будет вынесено предостережение. Ситуация до ее стабилизации остается на контроле Борского отдела инспекции», - рассказала заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дина Анкудимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU