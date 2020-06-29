Из-за коронавируса в Нижегородской области умерли 229 человек

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:19:16+03:00

Только за последние сутки появилась информация о трех новых жертвах

Изменить размер текста: A A

229 человек с коронавирусной инфекцией умерли в Нижегородской области за время пандемии. За последние сутки скончались еще три пациента, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам вице-губернатора, главы областного минздрава Давида Мелик-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Тем временем «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что, по свежим данным, в регионе выявлено еще 218 случаев заражения COVID-19. Таким образом число заболевших нижегородцев выросло до 17278 человек.

Более 4,8 тысячи зараженных - на амбулаторном лечении, поскольку болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. При этом в больницах находятся примерно 1,6 нижегородцев с подтвержденным коронавирусом. В обсерваторах пребывают семь человек.

Добавим, что на 29 июня 2020 года 10714 человек (62% от общего числа заболевших COVID-19 в Нижегородской области) вылечились.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU