Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус
Уже 385 698 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на понедельник, 29 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,3%, до 12 041 человека на 100 тысяч населения, - отметил Глеб Никитин.
Только за последние сутки тесты на Covid-19 сдали 4884 жителя Нижегородской области. А в среднем за неделю охват составил 203,2 теста на 100 тысяч человек.
В регионе сейчас действует несколько лабораторий, где проводятся тесты на коронавирус. Наибольшее число тестов приходится на Центр гигиены и эпидемиологии, Приволжский исследовательский медицинский университет и НОЦ СПИД.
Напомним, в Нижегородской области продолжается поэтапное снятие ограничений: в частности, уже в ближайшее время планируется открыть бассейны для спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»