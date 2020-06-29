2020-06-29T10:47:05+03:00
Общество

Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус

Показатель тестирования увеличился до 12 тысяч человек на 100 тысяч населения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уже 385 698 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус по данным на понедельник, 29 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,3%, до 12 041 человека на 100 тысяч населения, - отметил Глеб Никитин.

Только за последние сутки тесты на Covid-19 сдали 4884 жителя Нижегородской области. А в среднем за неделю охват составил 203,2 теста на 100 тысяч человек.

В регионе сейчас действует несколько лабораторий, где проводятся тесты на коронавирус. Наибольшее число тестов приходится на Центр гигиены и эпидемиологии, Приволжский исследовательский медицинский университет и НОЦ СПИД.

Напомним, в Нижегородской области продолжается поэтапное снятие ограничений: в частности, уже в ближайшее время планируется открыть бассейны для спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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