Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:28:07+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал открытие бассейнов в ближайшем будущем. Правда, пока не для всех, а только для спортсменов. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

А началось все с поста о рыбе, которую удалось поймать Пете, сыну губернатора. Мальчик давно мечтал о судаке, и вот, наконец, спустя несколько дней упорных попыток он его выловил – причем рыбина оказалась весьма внушительных размеров.

Сын ваш, конечно, молодец! Фанатично ходил и наловил – мечта сбылась... Наши дети-спортсмены тоже фанатично тренируются (школа, тренировки, сборы), три месяца фанатично плавают на суше... Когда же их мечта с открытием бассейнов сложится, - пожаловалась в комментариях surovegina.olga.

Но, как оказалось, ждать спортсменам осталось уже недолго – бассейны для них уже вот-вот откроются.

- Уже готовятся соответствующие изменения в указ, - обрадовал подписчиков Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU