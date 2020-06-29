Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал открытие бассейнов в ближайшем будущем. Правда, пока не для всех, а только для спортсменов. Об этом глава региона написал в своем Instagram.
А началось все с поста о рыбе, которую удалось поймать Пете, сыну губернатора. Мальчик давно мечтал о судаке, и вот, наконец, спустя несколько дней упорных попыток он его выловил – причем рыбина оказалась весьма внушительных размеров.
Сын ваш, конечно, молодец! Фанатично ходил и наловил – мечта сбылась... Наши дети-спортсмены тоже фанатично тренируются (школа, тренировки, сборы), три месяца фанатично плавают на суше... Когда же их мечта с открытием бассейнов сложится, - пожаловалась в комментариях surovegina.olga.
Но, как оказалось, ждать спортсменам осталось уже недолго – бассейны для них уже вот-вот откроются.
- Уже готовятся соответствующие изменения в указ, - обрадовал подписчиков Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU