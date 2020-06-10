Нижегородского журналиста Ирину Славину обвиняют в распространении фейка о коронавирусе

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:18:10+03:00

Теперь ей грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей

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В отношении нижегородского журналиста Ирины Славиной составлен административный протокол. Ее обвиняют в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Об этом сообщила сама Ирина Славина на своей странице в социальных сетях.

- Меня обвиняют в том, что я опубликовала недостоверную информацию, заведомо зная, что она недостоверная, - пояснила журналист. – Вилка штрафа – от 30 до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали еще об одном обвиняемом – нижегородском журналисте Александре Пичугине. Его также обвиняют в распространении фейка о коронавирусе. Сегодня, 10 июня, дело было передано в Богородский городской суд.

- По версии следствия, в середине апреля он распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об эпидемии коронавируса в России. Это он сделал из ложно понимаемых им общественных интересов, - говорится в сообщении суда. - Однако это могло спровоцировать панику и привести к нарушениям правопорядка. Дата и время заседания суда пока не назначены.

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ИСТОЧНИК KP.RU