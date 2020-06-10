Дело нижегородского журналиста Александра Пичугина передали в суд

Свое продолжение получила история с распространением фейка о коронавирусе нижегородским журналистом Александром Пичугиным – 10 июня дело было передано в Богородский городской суд.

- Нижегородца обвиняют в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, - сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда. – В результате его умышленных противоправных действий эта заведомо ложная информация стала доступной неограниченному кругу лиц. Ее просмотрели как минимум 717 подписчиков телеграмм-канала.

Напомним, эта история прогремела на всю Нижегородскую область еще в апреле 2020 года. Тогда в телеграмм-канале «Сорокин хвост» появилась информация, дискредитирующие деятельность правоохранительных органов России и представляющая угрозу для жизни и безопасности граждан. Сделано это было в период сложной эпидемиологической ситуации в России и в мире. Вскоре сотрудниками регионального УФСБ был установлен администратор канала. Им оказался нижегородский журналист Александр Пичугин.

- По версии следствия, в середине апреля обвиняемый из ложно понимаемых им общественных интересов решил распространить под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об эпидемии и распространении на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении суда. - В этот же день, обвиняемый, находясь у себя дома и являясь администратором открытого новостного телеграмм-канала, подготовил и опубликовал заведомо ложную информацию об эпидемии. Это могло спровоцировать панику и привести к нарушениям правопорядка.

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