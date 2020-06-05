2020-06-05T18:00:28+03:00
Общество

Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу

Глеб Никитин отметил важность реализации проекта для снижения нагрузки на дорожную сеть
Анастасия НАЗАРОВА
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Схема Южного обхода в Арзамасе.Схема Южного обхода в Арзамасе.
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Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу, сообщили в управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера.

По словам главы региона Глеба Никитина, строительство этой автомобильной дороги позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Аразамаса, а, значит, снизится нагрузка на дорожную сеть города.

- Снижение трафика должно положительно повлиять на экологическую обстановку, сделать город удобнее для жителей и туристов, - добавил губернатор.

Напомним, что проект реализуется в рамках одного из этапов развития паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево - Саров». Заказчик работ - главное управление автодорог региона.

Сообщалось, что строительство Южного обхода Арзамаса обойдется в 3,3 миллиарда рублей. Часть денег будет выделена из федерального бюджета (82,84 процента), часть - из областного (17,16 процента).

Возведение дороги протяженностью более 10 километров намечено на конец 2020 года. В планах завершить работы в 2023 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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