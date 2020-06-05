Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу
Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу, сообщили в управляющей компании по развитию Саровско-Дивеевского кластера.
По словам главы региона Глеба Никитина, строительство этой автомобильной дороги позволит вывести поток транзитного транспорта за пределы Аразамаса, а, значит, снизится нагрузка на дорожную сеть города.
- Снижение трафика должно положительно повлиять на экологическую обстановку, сделать город удобнее для жителей и туристов, - добавил губернатор.
Напомним, что проект реализуется в рамках одного из этапов развития паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево - Саров». Заказчик работ - главное управление автодорог региона.
Сообщалось, что строительство Южного обхода Арзамаса обойдется в 3,3 миллиарда рублей. Часть денег будет выделена из федерального бюджета (82,84 процента), часть - из областного (17,16 процента).
Возведение дороги протяженностью более 10 километров намечено на конец 2020 года. В планах завершить работы в 2023 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU