Городская электричка снова начнет курсировать между Московским вокзалом и Мызой
Городская электричка, которая соединяет Московский вокзал и проспект Гагарина в Нижнем Новгороде, снова возобновляет работу. Как сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, составы будут курсировать с 15 июня.
Воспользоваться этим видом транспорта нижегородцы смогут каждый день.
Напомним, городская электричка появилась в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года. Она отправляется два раза в сутки от Московского вокзала и два раза - от Мызы. Время в пути - полтора часа.
КСТАТИ
Несколько пригородных электричек в Нижегородской области изменят свое расписание на предстоящие праздничные и выходные дни. В четверг 11 июня поезда будут ходить по расписанию пятницы. А 12 и 13 июня расписание станет субботним. 14 июня поезда вновь продолжат ходить по воскресному графику.
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ИСТОЧНИК KP.RU