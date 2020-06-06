Городская электричка снова начнет курсировать между Московским вокзалом и Мызой

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:55:20+03:00

Она возобновит свою работу с 15 июня

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Городская электричка, которая соединяет Московский вокзал и проспект Гагарина в Нижнем Новгороде, снова возобновляет работу. Как сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, составы будут курсировать с 15 июня.

Воспользоваться этим видом транспорта нижегородцы смогут каждый день.

Напомним, городская электричка появилась в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года. Она отправляется два раза в сутки от Московского вокзала и два раза - от Мызы. Время в пути - полтора часа.

КСТАТИ

Несколько пригородных электричек в Нижегородской области изменят свое расписание на предстоящие праздничные и выходные дни. В четверг 11 июня поезда будут ходить по расписанию пятницы. А 12 и 13 июня расписание станет субботним. 14 июня поезда вновь продолжат ходить по воскресному графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU