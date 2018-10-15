Испытано на себе: полтора часа в электричке от Московского вокзала до проспекта Гагарина

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-15T15:17:47+03:00

От Московского вокзала до Мызы теперь можно доехать без пробок Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С 15 октября по Нижнему Новгороду начала курсировать городская электричка Приокской линии. Теперь горожане могут доехать от Московского вокзала до проспекта Гагарина и обратно без пробок, наслаждаясь красотой природы за окном. Однако действительно ли все так просто и удобно? Журналист и фотограф «Комсомольской правды» прокатились на самой первой городской электричке и выяснили: кому и почему выгодно пользоваться таким видом транспорта.

«Стоя придется ехать»

В шесть часов утра очередей в пригородных кассах Московского вокзала почти нет: максимум три-четыре человека у двух работающих окошек. Что я ожидала увидеть? Ажиотаж. Городская электричка ведь! Новая!

Журналисты «Комсомолки» прокатились на новой городской электричкеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Пойдем скорее, а то стоя придется ехать, нужно места занять, - засуетился фотограф.

Я придерживалась того же мнения. Мы побежали к платформе, опасаясь толкучки. Но увиденное нас немного шокировало. К электричке лениво подошел мужчина лет сорока. Он залез в вагон и начал прогуливаться туда-сюда, выбирая, куда сесть. Кроме него в этом вагоне больше никого и не было. Пройдя чуть дальше, мы убедились: во всем поезде сидели от силы человек восемь. Взглянули на табло, чтобы уточнить: да, это нужная электричка до проспекта Гагарина. Я сразу подумала: «Наверное, на каждой станции пассажиров будет все больше. Не все же именно от вокзала едут».

Журналисты «Комсомолки» прокатились на новой городской электричкеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Журналисты «Комсомолки» прокатились на новой городской электричкеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вместе с нами от Московского вокзала отъехали еще 12 человек. На Сортировке пассажиров стало чуть больше: в вагоны зашли еще восемь человек. Хватило их ненадолго: на следующей станции «Кондукторская» все они дружно покинули поезд.Пригородный???- Пригородный поезд Московский вокзал – проспект Гагарина отправится с третьей платформы первого пути в 6 часов 12 минут, - прозвучало на весь вокзал.

- Так это рабочие, они постоянно одну станцию проезжают даже на других электричках, им так удобнее, - пояснила контролер Анна (имя изменено,- прим. автора), проверяя наши билеты.

«А цена-то какая??»

Мы с Анной разговорились. Оказалось, что с ценой на проезд в новоиспеченной городской электричке тоже творится какая-то неразбериха.

- Вам неправильно посчитали стоимость билета в кассе, - удивилась контролер.

По ее словам, если покупаешь билет от конечной до конечной без пересадок, то цена равна 28 рублям. А у нас в каждом билете указано 56.

От конечной до конечной можно доехать за 56 рублей, а на некоторые станции - за 28Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Взяли валидатор, начали разбираться. И тут выяснилось следующее: цена от Московского вокзала до Мызы действительно должна быть 56 рублей. Анна ошиблась. Но чем дальше, тем сложнее.

Устройство показало, что от вокзала до Гагарина билет стоит 56 рублей, а, например, от Сортировки до Мызы всего 28 рублей. Хотя разница всего в одну остановку.

Несколько дней назад «Комсомолке» в ГЖД поясняли, что стоимость рассчитывается следующим образом: 28 рублей от Московского вокзала до Петряевки и 28 рублей от Петрявки до проспекта Гагарина. Путаница какая-то.

- А цена-то в итоге какая? – спросили мы.

- Показывает, что от Московского до Гагарина - 56, а с любой другой - 28, даже со следующей после вокзала. Странно, - ответила Анна.

В ГЖД нам объяснили, что это ошибка в оборудовании контролера. В ближайшее время она будет устранена.

«У нас есть городская электричка?»

Всего мы проехали девять остановок, не считая конечных: 435 километр, Сортировочный, Петряевка, Сартаково, Окская, Кудьма, Ройка, Большая Ельня и Анкудиновка. Сейчас в стадии строительства находятся платформы в районе аэропорта «Стригино» и ЖК «Окский берег». Когда они откроются, электричка будет останавливаться и там.

Фото: ГЖД

Время в пути - полтора часаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Опросив пассажиров, мы пришли к выводу, что почти никто даже не догадывался, что он воспользовался новым транспортом.

- Разве? А у нас есть такая? – удивился мужчина лет 50, когда я спросила его, как ему открытие городской электрички в Нижнем Новгороде.

- Городская? Я думала, это пригородная. Мне все равно, на какой ехать, мне надо-то две остановки, - махнула рукой пассажирка лет 30.

Кстати, нижегородцы почему-то обеспокоены.

- Почему это эта электричка первая? Она же уже ходила по такому маршруту! Я ездила уже, – сказала нам женщина, собиравшаяся выйти на станции «Большая Ельня».

Мы решили выяснить, была ли до этого такая электричка. Оказалось, да, действительно, подобный проект уже запускался в Нижнем Новгороде.

- Раньше ТЦ «Мега» уже запрашивал у нас электричку от вокзала до Мызы, чтобы их покупатели могли удобнее добираться: до Большой Ельни, а потом на автобусе две минуты на бесплатном. Однако идея провалилась и маршрут прикрыли. Но пассажиры стали нас спрашивать, говорить, что им нравилась такая электричка, на ней удобно до садовых участков добираться. Да и раньше такой маршрут закрывался на зиму, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

А эту электричку называют «первой», потому что официальное название «городская электричка» появилось только сейчас. До этого был просто пригородный поезд.

Подытожим

Чтобы добраться от вокзала до проспекта Гагарина, мы потратили каждый по 56 рублей и полтора часа времени. Уехать от Московского вокзала можно в 6:12 и в 17:10, а в обратную сторону в 17:25 и 18:53. Не знаю, плюс это или минус. С одной стороны, маршрут от проспекта Гагарина должен собирать немалое количество людей после рабочего дня, желающих не стоять в пробках. А вот в шесть утра, как оказалось, ездить вряд ли будут, потому что в это время в городе пробок нет: на том же автобусе можно доехать за 20-30 минут. Зачем тратить полтора часа?

Интересный факт: весь путь - от конечной и до конечной - проделали только мы вдвоем. Остальные проезжали несколько остановок и выходили, что можно сделать и на других поездах. Но до проспекта, Гагарина, кстати, доехали 20 человек. Они, в основном, подсели в Анкудиновке и Кудьме.

Оказалось, что такой маршрут пока не пользуется популярностью у нижегородцевФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Цена билета тоже приемлемая – она равна стоимости проезда в городском общественном транспорте. Но включить городскую электричку в транспортную карту было бы неплохо, да? Еще один плюс запуска такого способа передвижения – возможность для жителей пригорода добираться и до нижней и до верхней части Нижнего Новгорода.

Впечатления у нас остались неоднозначные. Теперь мы солидарны с мнением транспортного эксперта Александра Седова: этот проект требует множества доработок. Если у создателей получится довести его до идеала и продумать все тонкости (сократить время движения, распространить информацию о новом поезде и решить вопрос с ценой), Нижний Новгород получит отличный вид городского транспорта, который поможет решить проблемы с пробками и загруженностью на дорогах.