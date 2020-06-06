2020-06-06T09:18:08+03:00
Общество

Посещение кладбищ в Нижнем Новгороде во время самоизоляции: какие правила надо соблюдать

В выходные у входов будут дежурить сотрудники управления муниципальных кладбищ и администраций районов
Юлия ИСАЕВА
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Запрет на посещение кладбищ в Нижнем Новгороде был отменен в конце мая. Однако режим самоизоляции в приволжской столице продолжается, а потому жители должны соблюдать все необходимые правила эпидемиологической безопасности. Рассказываем, какие именно.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, все посетители кладбищ должны быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. При себе обязательно нужно иметь дезинфицирующие средства для рук.

Как сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии, 6 и 7 июня у входов на городские кладбища будут дежурить сотрудники управления муниципальных кладбищ и администраций районов. Они будут предупреждать посетителей о необходимости соблюдения требований.

6 июня кладбища будут открыты с 8:00 до 20:00, режим работы смотрителей – с 8:00 до 14:00.

Напомним, все кладбища были закрыты в Нижнем Новгороде еще в середине апреля – в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи. Такие меры были связаны с противодействием распространению COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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