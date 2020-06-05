2020-06-05T18:49:08+03:00
Общество

Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому

Монумент установят к 800-летию Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому.Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому.
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АНО «Центр 800» объявило конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому. Облик будущего монумента станет известен 27 июля, сообщили организаторы конкурса.

К 5 июля «Центр 800» ждет от архитекторов два эскиза: конной статуи и скульптуры. Затем архитектурный совет выберет трех финалистов и озвучит их имена 10 июля. Финалисты разделят призовой фонд в размере 450 тысяч рублей.

Кстати, каким в итоге будет памятник, решать самим жителям. Голосование за лучший проект будет организовано на сайте 800-летия Нижнего Новгорода. Планируется, что оно пройдет с 13 по 26 июля 2020 года.

Напомним, памятник князю Александру Невскому установят около собора в его честь со стороны Совнаркомовской улицы. Локацию выбрали сами жители, поучаствовав в голосовании на сайте подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Свое мнение высказали более 9,8 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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