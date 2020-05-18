Жители Нижнего Новгорода определились с местом установки памятника князю Александру Невскому

18 Май 2020 2020-05-18T19:35:29+03:00

Проголосовать за локацию можно было на сайте подготовки к празднованию 800-летия приволжской столицы

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Памятник князю Александру Невскому установят около собора в его честь со стороны Совнаркомовской улицы. Локацию выбрали сами жители, поучаствовав в голосовании на сайте подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, свое мнение высказали более 9,8 тысячи человек.

Кстати, установить монумент предлагалось также на Благовещенской площади и территории около Александро-Невского собора со стороны Оки.

По словам доктора исторических наук, профессора ННГУ имени Лобачевского Андрея Кузнецова, идейно памятник князю Невскому можно связать с тем, что он - достойный продолжатель державной линии основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича и других владимирских князей.

- В этом случае монумент Александру Ярославичу не потеряется в сонме других его памятников по всей стране, - считает историк.

Кстати, следующим этапом проекта будет архитектурный конкурс по разработке концепций монумента. Какой именно проект в итоге будет реализован, решат жители областного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU