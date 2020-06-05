2020-06-05T18:37:37+03:00
Общество

Нижегородцам рассказали, куда жаловаться на продавцов без масок и перчаток

По каждому сообщению будет проведена проверка
Анастасия НАЗАРОВА
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Сигналы на несоблюдение мер безопасности в нижегородских магазинах стали поступать местным властям. В правительстве сообщили, что теперь жалобы такого характера принимаются на сайте мойбизнес52.рф, где создана специальная «кнопка».

По словам первого замглавы региона Евгения Люлина, с 5 июня 2020 года контролирующие органы будут каждый день проверять соблюдение требований эпидембезопасности в магазинах Нижегородской области.

- К сожалению, в последнее время мы столкнулись с массовыми нарушениями в торговых точках: продавцы работают без масок и перчаток, не соблюдается дистанция между посетителями. Были жалобы и на то, что, несмотря на запрет примерок одежды и обуви, в некоторых магазинах это требование нарушается. Безответственное отношение к соблюдению мер безопасности - одна из главных причин роста заболеваемости коронавируса, - напомнил чиновник.

Власти обещают, что по каждой поступившей жалобе будет организована проверка. Если нарушения все же будут выявлены, владельцу торговой точки светит штраф либо закрытие магазина.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что нижегородским рынкам устроят массовые проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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