2020-06-05T17:01:30+03:00
Общество

В Пермском крае вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенок катался на велосипеде в день исчезновения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Пермском крае уже вторые сутки напролет ищут пропавшего 10-летнего Костю Лунегова – поиски не прекращались даже ночью. О пропаже ребенка родители заявили вечером 3 июня: в тот день мальчик отправился на реку с двумя друзьями, а на обратном пути они разминулись – Костя поехал на велосипеде через лес, а его товарищи пошли пешком.

Вчера, 4 июня, в лесу был найден велосипед мальчика. А неподалеку от велосипеда – большое количество медвежьих следов, сообщает «КП-Пермь».

Поиски ребенка ведут спасатели, полицейские, следователи, волонтеры и кинологи со служебно-розыскными собаками. Прочесаны уже десятки километров леса, теперь район поисков значительно расширен.

- Вчера часть волонтеров отпросились с работы, а кто-то вообще все бросил и поехали на место поисков, - рассказывает координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова. - Добирались до места на вездеходах семь часов. Сегодня продолжим формирование экипажей. Люди по-прежнему нужны, ехать туда можно только на высокопроходимых машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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