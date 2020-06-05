2020-06-05T16:39:06+03:00
Общество

Выксунские продавцы заразились коронавирусом

Инфекция диагностирована у 110 жителей города
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 5 июня, администрация городского округа Выкса на официальном сайте сообщила, что у нескольких жителей Выксы, работающих в сфере торговли, подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Все больные в данный момент проходят лечение.

По данным местной администрации, в Выксе за время пандемии были подтверждены 110 случаев коронавируса. Больше половины заболевших уже успешно справились с недугом – 71 человек выздоровел. По данным источника, все новые случаи заражения фиксируются в семьях, где уже есть заболевшие.

Напомним, Выкса – один из четырех муниципалитетов Нижегородской области, в которых действует карантин.

Ранее сообщалось, что главам администраций поручено усилить работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Особенно это касается районов с высоким уровнем "дачной миграции", то есть расположенных близко к областному центру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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