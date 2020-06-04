2020-06-04T17:07:43+03:00
Общество

Чиновников нижегородского минспорта подозревают в превышении полномочий

Следствие устанавливает причастных к превышению преступления
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следственные органы Следственного комитета России по Нижегородской области подозревают чиновников регионального министерства спорта в превышении должностных полномочий. Преступление предусмотрено статьей 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Как сообщает источник, в прошлом году сотрудники областного минспорта незаконно выплатили жителю Нижегородской области выплату в сумме более пяти миллионов рублей. И таким образом превысили полномочия. На эту сумму нижегородец планировал купить квартиру в Нижнем Новгороде.

О случившемся стало известно сотрудникам Управления Федеральной службы безопасности по Нижегородской области. На данный момент расследование продолжается, возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя Балахны. Несколько месяцев назад мужчина зверски убил свою пожилую тещу за то, что та мешала ему спать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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