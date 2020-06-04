Глеб Никитин примет участие в заседании Центризбиркома России

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:00:45+03:00

В ходе мероприятия будет обсуждаться перечень регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которое состоится в четверг, 4 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе мероприятия будет обсуждаться перечень регионов, где пройдет дистанционное электронное голосование.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Изначально его планировалось организовать 22 апреля, но из-за коронавирусной инфекции было решено перенести планы. Кстати, 1 июля уже официально объявлен в России нерабочим днем.

Ранее мы сообщали, что Оксана Кислицына, которая три с половиной года занимала пост председателя избирательной комиссии Нижегородской области, добровольно решила сложить свои полномочия. На ее место уже утвердили замминистра внутренней политики Маргариту Красилевскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU