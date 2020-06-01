Оксана Кислицына покинула пост председателя избирательной комиссии Нижегородской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:36:39+03:00

Кандидатуру, которая заменит ее в должности, утвердят на этой неделе

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Оксана Кислицына, которая три с половиной года занимала пост председателя избирательной комиссии Нижегородской области, добровольно решила сложить свои полномочия. Эту информацию она подтвердила «Комсомольской правде».

О причинах ухода Кислицыной из избиркома пока неизвестно. Кандидатуру, которая заменит ее в должности, утвердят на этой неделе.

Напомним, Оксану Кислицыну избрали на должность главы избирательной комиссии Нижегородской области в декабре 2016 года. Ее кандидатура тогда была рекомендована ЦИК Российской Федерации и являлась единственной, которая рассматривалась на первом заседании регионального избиркома. Она, соответственно, и была утверждена тайным голосованием.

При Кислицыной прошли выборы губернатора Нижегородской области, довыборы в думу Нижнего Новгорода и Законодательное собрание, а также выборы в муниципалитетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU