Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 3 июня 2020 года: лидеры среди районов не меняются
Наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией по-прежнему фиксируется в областном центре. По информации на 3 июня, в Нижнем Новгороде - 5325 заболевших. Это почти 50% от общего числа заболевших по области (10850 человек). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Автозаводский район уверенно вырвался в лидеры этого антирейтинга – количество заболевших здесь в последние дни уверенно стремилось к 1000, и в итоге этот рубеж преодолело – 1008 человек.
На втором месте – Канавинский район, который тоже уверенно подбирается к отметке «1000». По данным на сегодняшний день в районе 921 заболевший. В Ленинском районе - +20 заболевших за сутки и 847 человек в итоге.
Приокский район пока сохраняет последнее место среди районов Нижнего Новгорода по количеству заболевших – 362 случая.
В Московском районе 464 заболевших, Советском – 470, Нижегородском – 619, Сормовском – 634.
Ранее сообщалось о якобы массовом заражении коронавирусной инфекцией, которое произошло в детской больнице № 1 Приокского района Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» выяснила, почему одно из отделений закрывалось на карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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