2020-06-03T12:05:39+03:00
Общество

Проверка слуха: В детской больнице № 1 Нижнего Новгорода произошло массовое заражение COVID-19

В минздраве рассказали, когда и зачем на карантин закрывалось одно из отделений больницы
Анастасия НАЗАРОВА
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В минздраве рассказали, когда и зачем на карантин закрывалось одно из отделений больницы.В минздраве рассказали, когда и зачем на карантин закрывалось одно из отделений больницы.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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В нижегородских СМИ появилась информация о якобы массовом заражении коронавирусной инфекции, которое произошло в детской больнице № 1 Приокского района Нижнего Новгорода. За разъяснениями «Комсомольская правда» обратилась в региональный минздрав, где заявили: массового заражения в этом медучреждении не было, однако одно из отделений все же закрывалось на карантин.

- Эпидемиологическая обстановка в стационаре спокойная. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей закрывалось на превентивный карантин в целях исключения возникновения и распространения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, выявленной у одного из сотрудников отделения, - пояснили в министерстве.

Сотрудники «карантинного» отделения находились под наблюдением медиков по месту жительства, обследование на наличие COVID-19 также проходили. с 25 мая отделение патологии работает в обычном режиме.

При этом в минзраве добавили, что посетителей к больным не пускают аж с 28 января 2020 года. Все двери стационара - под магнитным замком. В приемный покой будущие пациенты детской больницы попадают лишь после выяснения анамнеза заболевания, а также эпидемиологического анамнеза.

- Пациентов с повышенной температурой больница принимает в приемном отделении через фильтр-бокс, - сообщили в ведомстве. - То же касается больных с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Как рассказали «Комсомолке» в профильном министерстве, заболевшие ОРВИ сотрудники первой детской больницы наблюдаются в поликлиниках по месту жительства. По показаниям их направляют на лабораторное обследование на наличие коронавируса.

- Диагноз ставится в поликлинике по месту жительства, без участия администрации ГБУЗ НО «ДГКБ № 1». Регистр больных новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 ведется также поликлиникой по месту жительства заболевших лиц, - заключили в министерстве.

Сообщалось, что по предписанию Роспотребнадзора семь больниц в Нижнем Новгороде и области закрыты на превентивный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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