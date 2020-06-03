Проверка слуха: В детской больнице № 1 Нижнего Новгорода произошло массовое заражение COVID-19

В нижегородских СМИ появилась информация о якобы массовом заражении коронавирусной инфекции, которое произошло в детской больнице № 1 Приокского района Нижнего Новгорода. За разъяснениями «Комсомольская правда» обратилась в региональный минздрав, где заявили: массового заражения в этом медучреждении не было, однако одно из отделений все же закрывалось на карантин.

- Эпидемиологическая обстановка в стационаре спокойная. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей закрывалось на превентивный карантин в целях исключения возникновения и распространения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, выявленной у одного из сотрудников отделения, - пояснили в министерстве.

Сотрудники «карантинного» отделения находились под наблюдением медиков по месту жительства, обследование на наличие COVID-19 также проходили. с 25 мая отделение патологии работает в обычном режиме.

При этом в минзраве добавили, что посетителей к больным не пускают аж с 28 января 2020 года. Все двери стационара - под магнитным замком. В приемный покой будущие пациенты детской больницы попадают лишь после выяснения анамнеза заболевания, а также эпидемиологического анамнеза.

- Пациентов с повышенной температурой больница принимает в приемном отделении через фильтр-бокс, - сообщили в ведомстве. - То же касается больных с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Как рассказали «Комсомолке» в профильном министерстве, заболевшие ОРВИ сотрудники первой детской больницы наблюдаются в поликлиниках по месту жительства. По показаниям их направляют на лабораторное обследование на наличие коронавируса.

- Диагноз ставится в поликлинике по месту жительства, без участия администрации ГБУЗ НО «ДГКБ № 1». Регистр больных новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 ведется также поликлиникой по месту жительства заболевших лиц, - заключили в министерстве.

Сообщалось, что по предписанию Роспотребнадзора семь больниц в Нижнем Новгороде и области закрыты на превентивный карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 116 человек

За последние сутки в регионе скончались еще пять пациентов (подробности)

83-летняя нижегородка выжила после коронавируса и 23 дней на ИВЛ

Сейчас пенсионерка идет на поправку, ее уже перевели в обычную палату (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.