Сегодня нижегородцев ожидает пасмурная погода

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:52:22+03:00

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Сегодня, во вторник 3 июня, в Нижнем Новгороде 12 градусов, пасмурно и без осадков.

В течение дня температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, осадков не ожидается. К 21.00 температура практически не измениться, но возможен небольшой дождь.

Продолжает дуть восточный ветер, скорость 6-7 метров в секунду, с порывами до 12, а во второй половине дня – 14 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно снизится – с 755 миллиметров ртутного столба утром до 752 миллиметров ртутного столба поздним вечером. Относительная влажность – 60-70%%.

Температура на уровне 14-15 градусов тепла сохранится в течение всей ночи, а завтра потеплеет до +19 градусов, до полудня и после 15.00 про прогнозам синоптиков, ожидаются дожди.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев в первый летний месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU