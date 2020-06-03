2020-06-03T08:52:22+03:00
Общество

Сегодня нижегородцев ожидает пасмурная погода

Осадков синоптики не прогнозируют
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, во вторник 3 июня, в Нижнем Новгороде 12 градусов, пасмурно и без осадков.

В течение дня температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, осадков не ожидается. К 21.00 температура практически не измениться, но возможен небольшой дождь.

Продолжает дуть восточный ветер, скорость 6-7 метров в секунду, с порывами до 12, а во второй половине дня – 14 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно снизится – с 755 миллиметров ртутного столба утром до 752 миллиметров ртутного столба поздним вечером. Относительная влажность – 60-70%%.

Температура на уровне 14-15 градусов тепла сохранится в течение всей ночи, а завтра потеплеет до +19 градусов, до полудня и после 15.00 про прогнозам синоптиков, ожидаются дожди.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев в первый летний месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня нижегородцев ожидает пасмурная погода
Нижегородских лисиц вакцинируют от бешенства
Конкурс на строительство развязки на Циолковского объявлен в Нижнем Новгороде
Уникальную среду для диагностики коронавируса создали нижегородские ученые
Соблюдение масочного режима проверили в автобусах Нижнего Новгорода
Тренировка от ХК «Торпедо» пройдёт в рамках проекта «Ни дня без спорта»
В нижегородских детсадах закрыли 12 дежурных групп
В Нижегородской области отменены 800 проверок предприятий и индивидуальных предпринимателей
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 2 июня 2020 года: лидирует Автозаводский район, менее всего заболевших в Приокском районе
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Поправки в Конституцию гарантируют защиту самобытности народов, которые живут в России», - Данил Латипов
Скорость движения нижегородской канатки увеличили
Глеб Никитин: «Больше всего заболевших коронавирусом там, где высок уровень «дачной миграции»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 июня 2020 года выросло до 4061 человека
В Нижегородской области ремонт дачи закончился трагедией
Нижегородским рестораторам разрешили начать монтаж летних кафе
Нижегородские предприниматели могут подать заявление на субсидию до 30 июня