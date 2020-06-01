Погода на июнь 2020 года в Нижнем Новгороде: Сильные дожди и перепады температуры

Несмотря на то, что первый день июня выдался на редкость холодным и пасмурным, синоптики успокаивают – постепенно лето войдет в свои права и покажет, на что оно способно. Подробный прогноз погоды на июнь 2020 года в Нижнем Новгороде – читайте в нашем материале.

- В первую неделю летнего месяца нижегородцам не стоит ждать солнечной погоды – вплоть до седьмого июня будут идти дожди и греметь грозы, - предупреждают синоптики. – При этом столбики термометров в дневные часы будут подниматься до +20…+22 градусов. По ночам будет еще холоднее – не теплее +10…+12 градусов.

По-настоящему летняя погода придет в Нижегородскую область только 8 июня – воздух прогреется до +24 градусов и, наконец, выглянет солнце.

- К сожалению, долго солнечная погода не простоит – уже 22 июня в Нижегородскую область вернутся дожди, - рассказывают синоптики. – Правда, при этом будет относительно тепло - +22…+25 градусов.

Такая погода сохранится почти до самого конца июня. Солнце ненадолго выглянет только с 23 по 26 июня. В это же время придет и потепление.

- Днем столбики термометров будут подниматься до +24…+26 градусов, - обещают синоптики. – А вот по ночам будет все еще прохладно – не теплее +14…+16 градусов. Ближе к концу месяца в Нижегородскую область вернутся дожди.

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